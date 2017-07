Bianca Vernizzi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 78Ne danno il triste annuncio il marito Tonino, i figli Paolo, Giorgia con Marco e l'adorato nipote Nicola e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 7 luglio alle ore 10.00 nella chiesa S. Croce di Fontanellato e si proseguirà per il Tempio di Valera.La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale Maggiore di Parma.Il S Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di S Croce.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 luglio 2017Ï Franca e Bruna PiazzaPiero, Luciana e Corrado sono vicini a Tonino, Paolo e Giorgia per la scomparsa della cara6 luglio 2017Maria Rosa e Giovanna Corradi partecipano con affetto al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara6 luglio 2017