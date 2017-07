Aquilino Antognarelli

Dove poso lo sguardo vedo la tua manodi anni 75Ne danno il triste annuncio la moglie Delma, i figli Andrea con Ivana, Luca e Marco, Lorenzo con Maria, Daniele con Elisa, Matteo e Flavio, i fratelli, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 8 c.m. alle ore 15 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Corcagnano, indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Corcagnano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.7-7-2017Ï Fam. Lazzari EugenioÏ Miodini Valeria e famigliaÏ Giorgio e ValeriaÏ Odette e RenzoÏ Famiglie Palmiro e Andrea GazzaÏ Famiglie Vignali BuccelliCiao zioCon affetto, Fabrizio e Walter.7 luglio 2017Il Presidente, i Consiglieri, i Revisori e i Soci della Proloco di Calestano, partecipano al dolore del Consigliere Daniele e famigliari per la perdita del carissimo7 luglio 2017Angela condivide il dolore che ha colpito Delma per la perdita di7 luglio 2017Le dipendenti della Cafetteria Centrale sono vicine a Daniele per il grave lutto per la scomparsa del padre7 luglio 2017