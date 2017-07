Emilio Longari

Ci ha lasciatodi anni 94Lo annunciano con dolore la moglie Ada, i figli Tiziana con Luigi e Roberto con Valeria, i nipoti Matthias con Sonia, Nicola con Cecilia, Francesco e Asia, la sorella, il fratello, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 10 c.m. alle ore 10 nella chiesa di Castell'Aicardi, indi al cimitero di San Secondo P.se.La cara salma giungerà dall'Ospedale Maggiore di Parma con partenza alle ore 9.30.Il S. Rosario verrà recitato in chiesa domenica 9 c.m. alle ore 20,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento per le amorevoli cure e sostegno prestati ai Dott. Sellaro, Pattoneri, Gracioppo e Gianico; alla clinica Geriatrica I°piano del Padiglione Barbieri dell'Ospedale Maggiore di Parma, alle Assistenti Domiciliari dell'Aurora Domus, ed alle infermiere domiciliari.8 luglio 2017Ï Bertoli PaolaÏ Bertoli AntonellaÏ Cavalli AnnaÏ Chiesa GiancarloÏ Martinelli GuglielmoÏ Famiglia Silvia e Oreste PavesiÏ Famiglia Marcello PavesiÏ Famiglia Italo PellegriniÏ Enrico e Giusy GhidiniÏ Fam. Aldo e Fabio VaccariÏ Fam. Gianni MazzaÏ Rosa e MiguelCiaoI tuoi nipotini Thomas, Alberto e Matilda.8 luglio 2017Ricordando con affetto lo ziosiamo vicini a zia Ada, Tiziana, Roberto e famigliari.Lina, Fausto con Erika e Denise e rispettive famiglie.8-7-2017Ciaoti porteremo sempre nei nostri cuori.Gianluca, Stefano, Angela.8 luglio 2017Ci stringiamo con affetto a Tiziana e famiglia per la perdita del caroFamiglia Doglia, Mora, Venturini, Sardi.8 luglio 2017Pietro e Luisa sono vicini ad Ada, Tiziana, Nicola e famiglie per la perdita del caro8 luglio 2017Ï AlessandraSiamo vicini ad Ada, Tiziana, Roberto e famiglia per la scomparsa del caroAndrea, Rosanna, Giacomo, Davide, Simona.8 luglio 2017Franca, Carlo, Floriana e Martina si stringono a Roberto e famiglia per la perdita del caro8-7-2017