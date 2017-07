Adelmo Vecchi

Ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio i figli Maria Beatrice con Franco, Eleonora e Eugenia, Mario con Federica, Aldo e Marco, le nipoti Mariangela e Nadia, la consuocera Giovanna.I funerali avranno luogo martedì 11 luglio alle ore 8.45 presso la chiesa Famiglia di Nazareth.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 10 luglio alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Un grazie di cuore al Dottore Felice Fasano per la costante vicinanza.Grazie ad Anastasia per le amorevoli cure prestate.9 luglio 2017Ï Maria Teresa, Pier Luigi Bontempi e fam.Ï Laura, Mario, Carla Bellini e famiglieÏ Carla e OresteCiao zioMariangela e Nadia ti ricorderanno sempre con affetto.9 luglio 2017Le più affettuose condoglianze alla famiglia del signorFranca e famiglia.9-7-2017Gemma, Andrea con Silvana, Paolo con Franca sono vicini al dolore dei famigliari per la scomparsa del caro9 luglio 2017