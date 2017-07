Roberto Lanzi

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Adelia, le figlie Silvia con Maurizio, Francesca con Giuseppe e l'adorato nipote Filippo, la sorella Anna Maria.I funerali avranno luogo domani lunedì 10 luglio alle ore 10.00 presso la chiesa di Baganzolino, indi si proseguirà per il cimitero di Ugozzolo.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento al Professor Riccardo Volpi e a tutto il personale medico e paramedico del suo reparto.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.9 luglio 2017Ï Claudio CantoniÏ Panizzi MariaÏ Boselli Roberto e famigliaÏ Famiglie Romano, Gabriele LanziCorrado e Stefania si stringono con tanto affetto ad Adelia, Silvia e Francesca, e ricordano le doti di grande umanità e generosità del cugino9 luglio 2017Filippo Cavalli e Simone Canali e tutti i collaboratori salutanofondatore della Lanzi & Cavalli.9 luglio 2017socio, collega la tua scomparsa mi rattrista molto ma mi tornano in mente i tuoi simpatici anedotti e i bei momenti trascorsi insieme alla tua Lanzi & Cavalli.Ti ricorderemo sempre così.Paolo e Angela.9 luglio 2017Ricorderemo sempre con affetto il caroGigi, Miria e Luca.9 luglio 2017Un affettuoso saluto al caroPaolo Breschi e famiglia.9 luglio 2017Le famiglie Schianchi Aleardo, Gianni e Luisa con l'amica Anna Passera si stringono con affetto ad Adelia, Silvia e Fancesca nel dolore della perdita di9 luglio 2017Marta, Giovanna, Luca si stringono affettuosamente a Adelia, Silvia e Francesca per la scomparsa del caro9 luglio 2017Silvana, Milena, Giuliana, Gianna, Anna, sono vicine all'amica Adelia per la scomparsa del marito9 luglio 2017