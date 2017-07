Gigliola Rigoli

Ha raggiunto il suo caro Adriano l'anima buona didi anni 95Addolorati lo annunciano i figli Marzio con Achilla, Corrado con Stefania, Cosetta con Carlo, i nipoti Luca, Serena con Matteo, Erica con Giovanni e i bis nipoti Matilde e Leonardo.I funerali avranno luogo domani lunedì 10 luglio alle ore 14.45 partendo dalla Sale del Commiato «Ade» in Viale Villetta 31/a per la Chiesa Parrocchiale di Santa Teresa di Gesù Bambino (Oratorio dei Rossi) indi per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 17.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia per le cure prestate il medico curante Dott. Andrea Di Gregorio, le assistenti Liliana e Fima, il Reparto di Ontorinolaringoiatria dell'Ospedale Maggiore.9 luglio 2017Ï Lucia, Gabriella e Germano GuidiÏ Fam. Sergio BrugnoliGino, Eugenia con Massimo e Giorgia sono affettuosamente vicini a Cosetta, Marzio e Corrado per la perdita della mamma9 luglio 2017Carla Pallini con i figli Carlo, Andrea e famiglie partecipano al lutto di Marzio, Corrado, Cosetta e famigliari per la scomparsa della mamma9 luglio 2017Gli amici Betty e Michele, Claudia e Tommaso, Cristina e Maurizio, Giusy e Gianpaolo, Grazia e Giuseppe, Loredana e Luciano, Luisa e Giuliano, Daniela e Alessandro sono affettuosamente vicini a Corrado per la perdita dell'adorata mamma9 luglio 2017Enrica, Beppe con Andrea sono vicini all'amico fraterno Dado e famiglia nel dolore per la scomparsa della mamma9 luglio 2017Ricorderemo sempre con affetto la caraAldo Nicolosi e famiglia.9 luglio 2017Lia partecipa al lutto di Corrado, Luca, Stefania e della famiglia Gabrielli per la scomparsa di9 luglio 2017