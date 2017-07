Lidia Gallosti

È mancata all'affetto dei suoi cariCon dolore ne danno l'annuncio i figli: Vilma, Emilio, Clementina con Rodolfo e Rita con Umberto, i nipoti Michele con Tiziana e la piccola Ginevra, Chiara e Giulia, i fratelli, le sorelle con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 11 luglio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per il Duomo di Colorno, indi si proseguirà per il cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato domani, lunedì 10 luglio alle ore 20.30 presso il Duomo di Colorno.Il presente serve di patecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare vada al Dott. Giovanni Benassi per la sua disponibilità.Un grazie affettuoso vada alle infermiere domiciliari.9 luglio 2017Ï Giuliana, Ivano e LorenzoÏ Olivia e RinoÏ Famiglia Martinelli AntonioliÏ Famiglia Amelia BussolatiÏ Famiglia Franca CanovaCara mammalasci in noi un grande vuoto. l'amore che abbiamo per te resterà per sempre.Vilma, Emilio, Clementina e Rita.9 luglio 2017Cara nonnaporteremo nel cuore il tuo ricordo con tanto affetto.Ti vogliamo bene,Michele, Chiara e Giulia.9 luglio 2017Mirella è vicina a Vilma e famigliari per la perdita dell'amatissima mamma9 luglio 2017