Carla Ferrari

Antonella, Marcella, Alfredo con rispettive famiglie, annunciano la perdita della loro cara mammaunitamente alla sorella Franca con Lino, Marina, Roberto e Paolo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 nella chiesa di Vignale.Chi vorrà dare l'ultimo saluto alla nostra cara Carla potrà farlo oggi lunedì 10 c.m. dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 presso la sala del Commiato Cof (viale Villetta 16 in Parma).Per espressa volontà della cara Carla i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore vada al medico curante Dott.ssa Zambrelli, al Day Hospital Oncologico dell'Ospedale Maggiore di Parma e a tutto il personale dell'Hospice Piccole Figlie.10 luglio 2017Ï Lorena, Simona, FedericaÏ Roberto, Sara e Francesco FontanesiÏ Marco, Fabrizio Peri e famiglieÏ Elisabetta Pezzani e famigliaÏ Famiglia Daniele MichelottiI cognati Franco e Daniela con Monica e Catia, Anna e Romano con Alessandra, Bice con Giacomina sono vicini ai figli per la perdita della cara mamma10 luglio 2017Ciao ziaFrancesca10 luglio 2017Sono vicina con affetto a Marcella, Antonella e Alfredo per la scomparsa della loro cara mammagrata del suo affetto.Lorella10 luglio 2017Ï Ermes e Maurizio AimiRina Pelosi ricorda con affettoed è vicina ad Antonella, Marcella e Alfredo.10 luglio 2017Aldino e Rina Zecca sono vicini ad Alfredo ed alla sua famiglia per la scomparsa della madre10 luglio 2017Un abbraccio, sentite condoglianze a Marcella e familiari per la perdita della cara mammaMary, Veronica e Luigi.10 luglio 2017La famiglia Calcagno si unisce al dolore dei familiari per la perdita della cara10 luglio 2017