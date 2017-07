Renato Baccelli

Ci ha lasciatodi anni 78Ne danno il doloroso annuncio la moglie Silvana, i figli Fabrizio e Simona con Alessandro, la nipote Sofia e i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì, 11 luglio, alle ore 9.15 presso la chiesa di San Leonardo indi al cimitero della Villetta. Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un grazie di cuore al dottor Tana per la grande professionalità e umanità dimostrate, alla responsabile della Lungodegenza Ala A padiglione Barbieri professoressa Meschi e al personale medico e paramedico, al dottor Neri del Pronto Soccorso, a tutto il personale dell'Hospice Piccole Figlie.Non fiori ma opere di bene.10 luglio 2017Ï Elio, Amelia, Antonio e BeatriceÏ Fam. Flavio ServentiCiao nonnosono la tua picennà, come mi chiamavi tu, voglio solo ricordare il meglio, tutto quello che hai fatto per me, non bastano le parole, ti voglio bene.La tua Sofia.10 luglio 2017Condomini, inquilini ed amministratrice del condominio Micheli partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa del signor10 luglio 2017Ricorderemo con affetto il caroGli amici Nando e Elda.10 luglio 2017Le più sentite condoglianze a Simona e famiglia per la perdita del papàMaurizio Maccari e famiglia.10 luglio 2017Lorenzo Fontana, Paolo Giacopinelli e famiglie sono vicini a Sofia, Silvana, Fabrizio e Simona per la scomparsa del caro10 luglio 2017