Giovanni Delmonte

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 78Ne danno il triste annuncio le figlie Simona ed Elisabetta, la sorella Diva con Rossano e famiglia.I funerali avranno luogo domani martedì 11 luglio partendo alle ore 9.00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Eia proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.10 luglio 2017Ï Felice Gabba e famigliaÏ Velia, Davide, FiorenzaÏ Famiglie Luciano e Giuseppe CudiaÏ Famiglia Giovannini e MottoRomano e Roberta con Carlo e Fulvia e famiglie partecipano al lutto di Simona ed Elisabetta per la perdita del caro10 luglio 2017