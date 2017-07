CROCE



Ci ha lasciato una grande mamma, ringraziamo il Signore che ce l'ha donata così a lungo e l'accolga nella pace dei Giusti Giuseppina Bordi ved. Marchesi



di anni 105



Lo annunciano i figli Gabriella e Attilio con Laura, il nipote Vincenzo con Linda e Francesco e parenti tutti.



Il funerale sarà celebrato martedì 11 luglio nella chiesa di Pontetaro alle ore 8.45.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Pontetaro.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento alla Dottoressa Pagani per averla seguita con tanto affetto e professionalità e grazie per il sostegno morale a tutti noi.



Si ringraziano inoltre per le amorevoli cure Rosa Grazioli e Natàlia Gaidaruc. Pontetaro, 10 luglio 2017



I nipoti Augusto e Luigi Marchesi e rispettive famiglie sono vicini al dolore di Attilio e Gabriella per la scomparsa della zia Giuseppina Bianconese, 10 luglio 2017



Marisa, Franca, Mariuccia, Sara, Delfino, Silvana e Mina con le rispettive famiglie partecipano, commossi, al grande dolore di Gabriella, Attilio, Laura e familiari tutti per la perdita della cara nonna Pina Piacenza, 10 luglio 2017