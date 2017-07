Iones Adorni

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Giuliana, Udilia, Liliana e Giancarlo con le rispettive famiglie, i nipoti, i pronipoti, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi 11 c.m. alle ore 15.00 partendo dall'abitazione in via Vanoni, 3 per la chiesa parrocchiale di S Leonardo, indi al cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada al medico curante Dott. Francesco Bonagura e alla signora Maria per l'amorevole assistenza.11 luglio 2017Ï Viscardo Carra e BrunaCi stringiamo a Giuliana, Udilia, Liliana e Giancarlo in questo momento di grande dolore per la perdita dell'amataI fratelli Massimino, Franco, Alma, Renata, cognate, cognati e nipoti tutti.11-7-2017Isa e Nino si uniscono al dolore della famiglia Pellegrini per la scomparsa della cara11 luglio 2017Le famiglie Ambrosini- Nizzoli sono vicine a Udilia e familiari tutti, per la perdita della mamma11 luglio 2017