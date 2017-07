Ettore Bertoni

«Non piangere se veramente mi ami»(Sant'Agostino)Ci ha lasciatoLo annunciano con dolore la moglie Rosetta, le figlie Francesca e Lorenza con Leo, la cognata Teresa e i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 12 luglio alle ore 9.00 partendo dalle sale del Commiato di Ade in viale Villetta 31/A per la chiesa dello Spirito Santo indi per il Tempio di Valera, successivamente le ceneri riposeranno al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario verrà recitato martedì 11 luglio alle ore 21,00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore ad Anna e Nicoletta per le amorevoli cure prestate.Un sentito ringraziamento al Dott. Tiberio D'Aloia, al Prof. Angelo Cuomo, al Dott. Roberto Giacosa, al Dott. Carlo Maini e all'amica Paola Cremonesi.11 luglio 2017Carosiamo stati da te apprendisti in un «dolce» lavoro: grazie per la tua stima e nel nostro rimpianto riposa in pace.Nando, Beatrice, Dina.11 luglio 2017Liliana con Antonio, Giovanni con Nadia, e Barbara sono affettuosamente vicini a Lorenza e a Leo per la perdita dell'adorato papà11 luglio 2017L'espressione del nostro cordoglio giunga ai famigliari in una così triste circostanza per la perdita del caroSentite condoglianze.PVS Services Italia.11 luglio 2017