Mirella Colla

«Il Padre Nostro che è nei cieliche tutto conosce e tutto vede,ti avrà in gloria.»Lo annunciano con immenso dolore il marito Lucedio, la figlia Giovanna con Alessandro, i nipoti Giovanni ed Andrea, il fratello Dillo, la sorella Ilde e i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 12 alle ore 9,30 partendo dalla Sala del Commiato Le Valli, in Via Roma 6, per la chiesa di Felino, indi per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato martedì 11, alle ore 20,30 nella chiesa di Felino.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori, ma eventuali donazioni alla LILT sezione di Parma.11 luglio 2017Ï Giancarlo, Maura e LauraÏ Erminio e Gabriella BompaniÏ Fam. Elda, Pietro, Stefano TebaldiÏ Famiglia Ugo e Andrea BuiaÏ Lidia, Antonella CollaÏ Tina, Guido FolzaniI fratelli Dillo e Ilde e rispettive famiglie sono vicini a Lucedio e Giovanna per la perdita della cara11 luglio 2017Ciaosarai sempre nei nostri cuori.Cristina, Giancarlo, Adriana insieme alle loro famiglie.11 luglio 2017La cugina Adelia con Rita, Elisabetta e famiglie sono vicine a Lucedio, Giovanna in questo triste momento per la perdita della cara11 luglio 2017L'amministratore e le famiglie dei condomini S.Giorgio C-D partecipano al dolore dei familiari per la perdita della cara11 luglio 2017Anna, Raffaella, Mariangela e famiglie sono vicine a Lucedio, Giovanna, Dillo e Ilde per la perdita della cara11 luglio 2017Ampelio e Ninetta, Pierluigi e Mariangela sono vicini a Lucedio e Giovanna per la perdita della cara11-7-2017Paolo, Ginetta, Claudio, Mauretta, Adele e rispettive famiglie nel momento del distacco terreno dasi stringono a Lucedio che le ha dato un amore immenso, alla figlia Giovanna e famigliari.Felino, 11 luglio 2017