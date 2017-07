Moreno Adorni

Dopo lunga malattia affrontata com molto coraggio, tanta forza ed estrema dignità, si è spentodi anni 61Lo annunciano con dolore la mamma Luisa, la moglie Maria Cristina, i figli Francesca e Thomas, la sorella Lorena con Alberto e Fabrizio, gli zii e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 13 luglio alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato «Cof», in viale Villetta 16 per la chiesa di Sorbolo (ore 10.00 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a mamma Luisa, a Lorena e Alberto, agli zii Albarosa e Centurio ed alla signora Rosa per il sostegno ed il prezioso aiuto.Un grazie all'amico Dottor Gianluigi Mossini, al Dottor GianPaolo Bacchini, al medico curante Dottor Giuseppe Giacalone, alle infermiere domiciliari dell'Usl di Parma, ed al Day Hospital Oncologico dell'Ospedale Maggiore di Parma.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale.Non fiori ma offerte al Day -Hospital Oncologico dell'Ospedale Maggiore di Parma.12 luglio 2017Ï Famiglie Cagozzi Angelo e GiulianoÏ Antonietta e Sergio MontanariÏ Famiglia Angelo Silvana GazzaÏ Famiglia MontiÏ Attilia, Anna, BrunettaÏ Famiglia MontiÏ Anna, Paolo ConversiÏ Fratelli Pesci e fam.Ciaoun bacio.Zia Angiolina, Giorgio, Grazia ed Umberto.12 luglio 2017Papà Giuseppe e mamma Anna con Stefano stringono in un forte abbraccio Maria Cristina, Francesca e famigliari per la perdita del loro amato12 luglio 2017Buon viaggio caroMaura, Luciano Marmiroli con Federica e Daniele porgono vivissime condoglianze per il grave lutto che ha colpito la famiglia.12-7-2017Iames, Felicia con Silvia e Marianna sono vicini a Luisa, Cristina e familiari per la perdita del caro12 luglio 2017Nel ricordo ti ameremo per sempreLorena, Alberto, Fabrizio, Marilisa.12 luglio 2017Betty, Antonella ed Eugenio piangono la scomparsa dell'amicoe si uniscono in un abbraccio a Maria Cristina e famiglia.12 luglio 2017Ciaosarai sempre con noi.Con affetto.Centurio e Albarosa.12 luglio 2017Le famiglie del condominio Sole 2 addolorate si stringono a Cristina e Francesca per la perdita del caro12 luglio 2017Anna, Elda, Ivo, Ives e Achille con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Centurio, Luisa, Cristina e familiari per la scomparsa del caro12 luglio 2017