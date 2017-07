Bartolomeo Consigli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 65Con profondo dolore l'annunciano la moglie Anna, la figlia Cristina con Marco, il fratello Ugo, la nipote Samantha con Stefano e Beatrice, la suocera, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 13 c.m. alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di Fugazzolo con partenza alle ore 9,15 dalle Sale del Commiato COF di Viale Villetta 16 Parma, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa di Fugazzolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. P.Luigi Corchia, alla Dr.ssa Raffaella Troglio, a tutti i volontari della C.R.I. di Berceto per le amorevoli cure prestate.Un grazie di cuore ai colleghi e amici Enzo, Gabriella, Silvana e Sabina e rispettive famiglie per l'affetto dimostrato e a tutti coloro che gli sono stati vicino.12 luglio 2017Ï Ulisse e AlessandraÏ Famiglia Luciana e Piero AgnettiÏ Patrizia e Stefano BaroniÏ Franco, Tiziana ConsigliÏ Fam. IappiniÏ Matteo, Marco, Ivana e Francesco FalconettiCiaosei stato un padre meraviglioso che tutti avrebbero voluto avere.Grazie per tutto quello che mi hai insegnato.Ti porterò sempre nel cuore.La tua bimba.12 luglio 2017Ciaosarò bello ricordare il tuo sorriso, il grande affetto e disponibilità che ci hai dato, ti porteremo sempre nei nostri cuori.La cognata Settima, le nipoti Stefania con Michele, Serena con Roberto.12-7-2017eri il nostro gigante buono.Quante volte ci hai fatto felici con la tua presenza!Quanto ci manchi!Francesca, Valeria, Antonio.12 luglio 2017ci hai lasciato troppo presto!Ti abbiamo voluto tanto bene e adesso ci manchi moltissimo.Alessia e Giacomo i tuoi fasolen.12 luglio 2017Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta.CiaoLuisa, Franco, Giuseppe e Sandra.12 luglio 2017Ciaoamico sincero e leale, il tuo ricordo sarà indelebile per tutti i momenti indimenticabili trascorsi insieme.Ora sarai tu a sentire le campane che ti accoglieranno nel regno dei cieli.Grazie per quello che ci hai dato.Pierino, Maurizio, Michele e Federica.12 luglio 2017Lucia, Flavio, Rina, Barbara e Annalisa, sono vicini ad Anna, Cristina e Ugo per la perdita del caro12 luglio 2017Fabrizio, Manfredo e famiglie sono vicini ad Anna e Cristina per la per la perdita del caro12 luglio 2017Silvana e Piergiulio Vezzoni partecipano con commozione al dolore di Cristina e famigliari per la prematura scomparsa del caro12 luglio 2017Vittorio Ortalli e Emilio Ferraguti sono vicini alla famiglia per la perdita del buon amico12-7-2017Mirella, Paolo e Sabrina partecipano al dolore dei famigliari per la perdita del caro12 luglio 2017<+T>Antonio con Rosanna, Marco con Monica e Davide si uniscono al dolore di Anna e Cristina per la perdita del caro12 luglio 2017<+T>Caronon ti dimenticheremo mai.<+T>Alberto con Antonella, Fabio con Dalila, Riccardo e Ilaria.12 luglio 2017