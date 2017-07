È mancata ai suoi caridi anni 94Ne danno il doloroso annuncio le sorelle Alda e Giuseppina, la cognata Lina, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 13 luglio alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale di Borgotaro per la chiesa nuova di Solignano ove alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale del reparto di Lungo Assistenza dell'Ospedale di Borgotaro e in particolare alla signora Maria per le costanti e amorevoli cure.13 luglio 2017