Ottavio Mambrioni

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore la moglie Anna, la figlia Simonetta con Francesca e la suocera Iolanda con Ermes, Elsa.I funerali avranno luogo venerdì 14 luglio partendo alle ore 9,45 dalla Sala Del Commiato di Viale Villetta per la chiesa di San Pellegrino indi si proseguirà per il Tempio di Cremazione di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento al Dottor Mario Modafferi, al Day Hospital Oncologico ed a tutto il personale dell'Hospice delle Piccole Figlie.No Fiori ma Offerte Al Centro Tumori.13 luglio 2017Ï Fam. CasoliI cugini, ma soprattutto amici, si uniscono in un forte abbraccio ad Anna e famiglia per la scomparsa del caroGianni e Bruna, Anna e Franco, Romano e Rosanna, Cristina e Fausto, Adele e Orsola, Rina e Paolo, Elda.13 luglio 2017Laura e Giuliana con rispettive famiglie si stringono con tanto affetto ad Anna, Simonetta e Francesca per la perdita del caro cugino13 luglio 2017Lina e Giulio sono vicini alla famiglia per la scomparsa del caroNel ricordo disiamo vicini con affetto a Simonetta, Anna e Francesca.Anna Maria e Maurizio Berzioli.13 luglio 2017Il Vespa Club Parma prende parte al dolore dei familiari per la scomparsa diconsigliere dell'associazione ed indomito vespista.13 luglio 2017Ï Daniele GalvaniÏ Giancarlo FerriÏ Andrea GiovanellaÏ Maurizio RosiÏ Tranquillo GalvaniÏ Lorenzo TireniÏ Silvio BrunoÏ Paolo BassiÏ Salvatore CossaÏ Giuliano PattaciniÏ Guido MelegariÏ Angelo FormatoÏ Filippo Di GiesiÏ Angelo UgolottiÏ Ubaldo MassaCiaoresterai sempre nel mio cuore per la persona speciale che eri.Continua a viaggiare con la tua vespa, ti vedrò volare in mezzo alle nuvole sorridente.Ciao amico mio.Le più sincere condoglianze alla famiglia.Angela.13 luglio 2017Ciao caroti avremo sempre con noi.Un forte abbraccio ad Anna, Simonetta, Francesca e Iolanda.Lella, Enore, Pina, Renato, Ivonne, Franco, Adriana, Bruno ed Anna.13 luglio 2017I condomini del condominio «Del Picchia» si uniscono all'immenso dolore della famiglia per la scomparsa del loro caroe porgono le loro più sentite condoglianze.13 luglio 2017