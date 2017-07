Ada Montepietra

Ci ha lasciatodi anni 82Ne danno il triste annuncio il marito Alide, i figli Sandra e Giacomo con Gianluca e Sabrina, gli adorati nipoti Andrea, Martina e Micol, fratelli, sorelle e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 14 luglio alle ore 9,15 presso la chiesa di Sant'Evasio indi al cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla U.O. Neurologia dell'Ospedale di Vaio e al medico curante dottoressa E.Rasori.Non fiori ma offerte all'AISM di Parma.13 luglio 2017Ï Giuliana Poletti e fam.Ï Antonia NicoliÏ Agide Poletti e famigliaElvira, Ugo e Giancarla sono vicini con affetto ad Alide, Giacomo e Sandra con le loro rispettive famiglie per la grave perdita della cara13 luglio 2017Sinceramente addolorati ci stringiamo in un abbraccio ad Alide, Sandra, Luca, Martina e famiglia tutta nel ricordo della caraStefania, Fabio e famiglia.13 luglio 2017Il condominio Martina scala 62, porge le più sentite condoglianze all'amico Alide e figli per la perdita della cara13 luglio 2017Morena, Mauro, Simona, Paolo, Gianfranco e Carlotta sono vicini ad Alide, Sandra e Giacomo per la perdita di13 luglio 2017Nel dolore di questo momento la famiglia Pacchiosi si unisce, con profonda partecipazione, ai familiari della amatissima13-7-2017Emma, Rita, Elisabetta, Andrea, Gloria, addolorati per la perdita disi stringono al dolore di Alide, Sandra, Giacomo e rispettive famiglie.13 luglio 2017Edda, Mauro, Sandro, Raffaella e Alex sono vicini ad Alide, Giacomo e Sandra per la perdita della cara13 luglio 2017