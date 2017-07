Vilma Guareschi Mantovani

«Resterai per sempre la forza e la guida delle nostre vite.»Ci ha lasciatoL'annunciano Aldo, Giovanna, Marco, Sara, Luisa, Angela con le rispettive famiglie.I funerali saranno celebrati venerdì 14 c.m. alle ore 9 nella chiesa parrocchiale, partendo dall'abitazione in vicolo Riccio da Parma, 1 e nel locale camposanto saranno tumulate le sue spoglie.Il S. Rosario sarà recitato questo giovedì alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale.Un sentito ringraziamento al medico curante dott. Luca Marani e al personale infermieristico domiciliare per le cure prestate.Un grazie di cuore a Caterina per l'assistenza e la dedizione dimostrata.13 luglio 2017Ï Ester e Lino FrazziÏ Rita e Gino OrsiÏ F.C. Soragna 1921Ï Maria Teresa, Eugenio, Enrico, Elisabetta Dioni e famiglieÏ Studio Orlandini StriniÏ Famiglie Ermido e Matteo TonnaE' con grande dolore che siamo vicini ai famigliari per la perdita della nostra caraa cui vanno i ricordi di una vita.Rosì, Carla e Federica con Antonio e Lorenzo.13 luglio 2017Coloro che ci lasciano tengono i loro occhi pieni di gloria, puntati nei nostri pieni di lacrime.CiaoTato, Nicoletta e Simona.13 luglio 2017I coetanei del tuo gruppo si uniscono nel dolore ad Aldo e figli per la perdita della cara13 luglio 2017In questo difficile momento siamo vicini a tutti i famigliari per la perdita della caraPiscina Acqua Blu.13 luglio 2017