Elda Castelli

«Ci hai insegnato a camminare con semplicità, umiltà e spirito di sacrificio e hai saputo affrontare le fatiche della vita in silenzio, ma con grande coraggio. Non lo dimenticheremo mai.»Ha raggiunto il suo caro ToninoLo annunciano la figlia Daniela con Andrea, Lisa e Federico, il fratello Nello, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 15 luglio partendo alle ore 9.00 da Villa Sant'Ilario in via Bodrio, 14 per la chiesa del Beato Andrea Carlo Ferrari di via Paradigna, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale sanitario-assistenziale di Villa Sant'Ilario per averla seguita con dedizione e amore.I famigliari esprimono anche la loro gratitudine al Dott. Leonardo Bandini per averla accompagnata per anni con professionalità e grande umanità.14 luglio 2017Ï Famiglie Ferrari, Danesi e BacchiÏ Giuliana e Paolo FanziniÏ Tanzi GabriellaLuciana, Rino Gaiani e figli sono vicini a Daniela e famiglia per la perdita della cara14 luglio 2017Carati ricorderemo sempre per la tua gentilezza e la tua bontà.A Daniela, Andrea, Fede e Lisa un forte abbraccio.Paolo, Cristina, Davide, Rino e Orazio.14 luglio 2017Cara Daniela in questo triste momento ci stringiamo con affetto a te, Andrea e ai ragazzi per la perdita della tua adorata mammaSentite condoglianze.Stefano, Francesca, Nicole e Filippo.14 luglio 2017Anna, Rosetta e famiglia sono vicine a Daniela e famigliari per la scomparsa della cara14 luglio 2017