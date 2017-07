CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Angela Rame ved. Gennari



Ne danno il triste annuncio i figli Marco, Stefano con Flora, i nipoti Camilla e Davide, i fratelli Emanuele ed Elena con rispettive famiglie.



I funerali avranno luogo domani sabato 15 luglio alle ore 9.30 partendo dalla sale del Commiato Ade per la chiesa Sacro Cuore, indi si proseguirà al cimitero della Villetta.



Questa sera alle ore 19.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico del Reparto Geratria dell'Ospedale Maggiore e dell'Hospice Piccole Figlie per l'umanità e professionalità mostrate.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento. Parma, 14 luglio 2017



Ï Paolo, Daniela e Andrea



Ï Famiglie Paolo e Danilo Greci



Valentino e Sonia Argentieri sono vicini a Marco, Stefano, Flora e agli adorati nipoti Camilla e Davide per la perdita della cara Angela Bedonia, 14 luglio 2017



I cugini di Costola prendono parte al dolore di Stefano e Marco per la scomparsa della cara Angela Costola, 14 luglio 2017



Fabrizio C., Fabrizio F., Giovanni, Carla, Carlotta, Daniela e Lisa con famiglie, partecipano al dolore di Stefano e famiglia per la perdita della cara madre Angela Rame Parma, 14 luglio 2017