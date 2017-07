È mancatadi anni 95Ne danno il trise annuncio i figli Virgilio con Angela, Miriam con Iames, i nipoti Monica e Ivan, i pronipoti Matteo e Nicolò e parenti tutti.I funerali si svolgeranno in forma civile sabato 15 alle ore 10.30 partendo dalla Casa degli Anziani, in via Bethoveen per il cimitero di Poviglio.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada ai medici curanti Dottor Giovanni Pesci e Dottor Antonio Slawitz per le cure prestate.Si ringraziano inoltre le infermiere e le operatrici domiciliari del Comune di Sorbolo.Un grazie di cuore a tutto il personale del Centro Diurno e della Casa Protetta del Comune di Sorbolo per l'assistenza prestata.14 luglio 2017