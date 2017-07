È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio Franco e Sara unitamente al fratello Giuseppe con Cristina ed Eleonora.I funerali avranno luogo oggi partendo dall'Ospedale Maggiore alle 15.00 per la chiesa di Madregolo, idi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento a tutto il personale medico ed infermieristico dei Reparti di Ematologia e Ctmo per le amorevoli cure prestate.15 luglio 2017Germano, Matteo, Isacco e Demetra partecipano commossi e si stringono a Sara ed allo zio Gianfranco per la perdita di15 luglio 2017Elio Maria Teresa Valeria sono vicini a Franco e Sara per la perdita della cara15 luglio 2017Emma e Sergio, Rosella, Maurizio, Francesca e Giovanni sono vicini con affetto a Franco e Sara per la scomparsa della adorata15 luglio 2017Lino e Clara sono vicini a Gianfranco e Sara per la perdita della car15-7-2017Fabrizio, Giorgia, Valerio e Patrizia con le rispettive famiglie sono vicine a Gianfranco e Sara per la scomparsa della compianta15 luglio 2017I condomini del Condominio Alessandro di via Bertolotti 6 unitamente all'amministratore esprimono sentite condoglianze alla famiglia Amadasi- Bono per la perdita della cara signora15 luglio 2017Fausto, Camilla, Luciano e Marta si stringono con affetto a Gianfranco e Sara per la perdita della cara15 luglio 2017di te ricorderemo sempre la giovinezza del tuo cuore.Diego, Annamaria, Emanuele e Valentina.15 luglio 2017