Gianluigi Prada

Dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro ci ha lasciatiProfondamente addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Carla, i figli Cinzia, Francesco e Gian Paolo con Chiara, gli adorati nipoti Lorenzo, Giulia e Marta, le nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani lunedì 17 luglio alle ore 9.45 partendo dalla sala del commiato Arduini via Spadolini, 14/d in Monticelli T., per la chiesa di Basilicanova.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada a tutto il personale del Rasori, della Pneumologia e alla dottoressa Coppola per le cure prestate.16 luglio 2017Ï Famiglie Bertinelli Mafalda, Claudio e Maria AdeleÏ Famiglia Gianni DalcòÏ Fam. Paolo TarasconiÏ Davide e Elsa RicchettiCaterina, Fabio, Davide, Raffaella, Alessandro Boldini e famiglie partecipano al dolore dei famigliari per la perdita del caro16 luglio 2017Ï Fam. Gian Carlo CavalliÏ Rosa Boldini e figliÏ Famiglia Franco, Davide ChiussiÏ Famiglie Rita, Alberto, Giovanna PezzaniÏ Fam. Giuseppe MaccariÏ Fam. Giovanni ReverberiÏ Silvia ArduiniÏ Fam. Ugo, Drita, Davide FarriÏ Fam. Luigi OmbelliniÏ Il Circolo della PiazzaÏ Maurizio Umesi e famiglieLa Società Mutti Spa e tutti i collaboratori partecipano al lutto di Cinzia per la perdita del caro papà16-7-2017Marcello, Angelita e Francesco Mutti sono vicini a Cinzia e a tutta la sua famiglia per la perdita del caroed esprimono le più sentite condoglianze.16-7-2017Ciaoci mancheranno tanto la tua compagnia e le tue attenzioni.Gianfranco, Giuseppe, Patrizia e Silvia.16-7-2017Giovanni e Marisa Rossi sono vicini alla famiglia per la triste scomparsa dell'amico16-7-2017Sinceramente addolorati ci stringiamo in un abbraccio a Carla, Cinzia, Lorenzo e famiglia tutta nel ricordo del caroSergio, Lidia, Luca.16 luglio 2017Rita e Giovanni si uniscono al dolore di Carla, Cinzia, Gianpaolo e Francesco per la perdita del caroed esprimono a loro e famigliari tutti sentite condoglianze.16 luglio 2017L'Assistenza pubblica «Croce Azzurra» partecipa con sentimenti di sincero cordoglio al dolore della militessa Cinzia e famigliari per la scomparsa del padre signorporgendo sentite condoglianze.16 luglio 2017Sinceramente addolorati ci stringiamo in un abbraccio a Carla, Cinzia, Gianpaolo, Francesco e famiglie nel ricordo del caroGiorgio, Edda e figli.16 luglio 2017Soci e dipendenti di Cima snc sono vicini a Gianpaolo e famiglia per la perdita del caro papà16 luglio 2017Franco e Giacomina con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Carla e figli per la scomparsa del caro16 luglio 2017Gabriella e Mino Schianchi partecipano al dolore di Carla e famigliari per la scomparsa del caro16 luglio 2017Le famiglie Montacchini Giacomina e Puggioni Mario sono vicini a Carla e figli per la perdita del caro16 luglio 2017Fratelli Alfieri con rispettive famiglie e gli amici della Briscola della domenica sera sono vicini alla moglie Carla e ai famigliari per la perdita del caro amico16 luglio 2017