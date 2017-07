Gina Artusi

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio il marito Rino, i figli Gisella con Piero, Luca con Francesca, la nipote Sara con Filippo, i fratelli, le sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 17 luglio partendo alle ore 11 dalla Sala del Commiato di Ade Servizi per la chiesa di Valera indi si proseguirà per il cimitero di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento al Dottor Frontera, al Dottor Novaretto ed a tutto il personale del Hospice «Piccole Figlie» per le amorevoli cure prestate.16 luglio 2017Ï Saccenti AssicurazioniÏ Albino, Tina e Ilaria BertoliniLa cognata Luisa con le figlie Daniela, Manuela e rispettive famiglie si stringono in un forte abbraccio in questo triste momento a Rino, Gisella e Luca per la perdita della cara16 luglio 2017Ci uniamo con tanto affetto e tristezza al dolore di Rino, Gisella, Luca e Sara per la perdita della carissimail cui ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghiere.Franca con Gaetano e Paola, Tonino e Rosanna, Giuseppe e Marisa.16 luglio 2017Alessandro ed Emilce Saccenti con Maila e Mattia, Stefano e Silvana Saccenti sono vicini con partecipazione esprimendo sentite condoglianze, all'amica Gisella e famiglia per la perdita della mamma16 luglio 2017La società Junior Parma Baseball Club è vicina all'amico e collaboratore Rino Marchignoli, per la perdita della cara mogliesi porgono a lui, figli e famigliari le più sentite condoglianze.16 luglio 2017Beppe, Nadia, Gelindo ed Andrea con Marianna sono vicini a Luca, Rino e famiglia per la perdita della cara16 luglio 2017Alessandro, Manuela, Lorenzo, Paolo e Francesca sono vicini a Gisella e famiglia per la scomparsa della cara16 luglio 2017I compagni del Cariparma Slow Pitch sono vicini a Luca e Rino per la perdita della cara16 luglio 2017