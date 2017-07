Luigia Malori

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 77Ne danno il triste annuncio il marito Gianfranco, la figlia Antonella con Nicola, le sorelle e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 18 luglio alle ore 9.30 partendo dalle Sale del Commiato «Ade» in Viale Villetta 31/a per la chiesa parrocchiale di Vigatto, indi per il cimitero di Vigatto.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia tutto il personale della Farmacia «Brandonisio» per la disponibilità.Un grazie di cuore al medico curante Dott.ssa Allodi Anna, all'amica Dott.ssa Eleonora Schiappa e all'amico Michele Bonani per le amorevoli cure prestate.16 luglio 2017Ï Fam. Patrizia e LaraÏ Daniela, Alessandra, Guido e RobertaMaurizio, Paola, Alessandro, Elisa sono affettuosamente vicini ad Antonella e famiglia per la scomparsa della cara16 luglio 2017Lo Studio dentistico Dott. Urbano e tutto lo Staff partecipano con affetto al dolore della collaboratrice Antonella per la perdita dell'adorata mamma16 luglio 2017