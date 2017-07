Lilia Giovanelli

Ha raggiunto il figlio Renzo ed il marito Domenicodi anni 93Con tristezza lo annunciano il figlio Giorgio, le nuore Angela e Rita, il fratello, la sorella, il cognato, la cognata, gli adorati nipoti Andrea, Chiara con Lorenza e Nina e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 17 luglio partendo alle ore 14.15 dall'Ospedale di Vaio (Fidenza) per la chiesa parrocchiale di Villora di Varsi, ove alle ore 15.30 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al dottor Saliaris Stavros, alla dottoressa Giulia Chiussi, alle infermiere domiciliari di Noceto, a tutto il personale dell'Hospice, a Natalia per le amorevoli cure prestate ed a tutti coloro che le sono stati vicino nei momenti difficili.16 luglio 2017Ï Fam. Ghirardani RenatoÏ Maria Marzolini e figliÏ Marco, Catia, Fabio AnelliÏ Erminia, ErosGli amici di Villora sono vicini a Giorgio e familiari per la perdita della cara16 luglio 2017Gli amici Giorgio e Graziella, Angelo con Claudia, Luigi e Bruna sono vicini a Giorgio e famiglia nel triste momento per la perdita della madre16 luglio 2017Titolari e colleghi della Parma Stamp sono vicini ad Angela e famiglia per la dolorosa perdita di16 luglio 2017