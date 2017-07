CROCE



E' mancata all'affetto dei suoi cari Giuseppina Bertoletti ved. Pietralunga



di anni 91



Ne danno il triste annuncio i figli Caterina con Bruno, Mario, Giorgio con Cesarina, i nipoti, i cognati e i parenti tutti.



I funerali si svolgeranno lunedì 17 luglio alle ore 10.30 partendo dall'abitazione in Bannone per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore al medico curante dottor Fintschi e a Maria per le cure prestate. Bannone, 16 luglio 2017



Ï Fam. Luigi Sarti



Ï Fam. Roberto Coruzzi



Ï Fam. Enrico Groppi



Ï Sergio, Elena e famiglia



Ï Ermes, Elena, Andrea Minardi



Ciao Nonna Pina



ti porteremo sempre nei nostri cuori.



Cinzia, Elisa, Marco con Monica, Andrea con Annalisa. Bannone, 16 luglio 2017



I cognati Angela e Teodoro con Giusy e Leonardo sono vicini in questo triste momento a Caterina, Mario, Giorgio e famigliari per la perdita della cara Pina Bannone, 16 luglio 2017



I consuoceri Ernestino ed Olivina con Mariarosa, Stefano e i ragazzi partecipano al dolore di Giorgio, Mario, Caterina e famiglie per la perdita della cara mamma Pina Vezzano, 16 luglio 2017



Valerio Pietralunga e famiglia sono vicini a Caterina, Mario e Giorgio per la perdita della mamma Giuseppina Bannone, 16 luglio 2017



Il Consiglio Direttivo, il Gruppo Cucina e i soci del Circolo La Fontana di Bannone sono vicini con affetto a Caterina, Mario, Giorgio e rispettive famiglie per la scomparsa della mamma Giuseppina Bannone, 16 luglio 2017



Sergio, Maurizio Salsi e rispettive famiglie sono vicini ai famigliari per la perdita della cara Pina Bannone, 16 luglio 2017



La squadra del cinghiale «Montemoro» è vicina alla famiglia per la perdita della signora Giuseppina Bazzano, 16 luglio 2017



Monica, Fabio, Ida e Luca si stringono con affetto a Marco, Giorgio e parenti tutti per la perdita della cara Pina Langhirano, 16 luglio 2017



Valentino e Rosanna Cattabiani sono vicini a Caterina e famiglia per la perdita della mamma Giuseppina S. Maria del Piano, 16-7-2017



Siamo vicini a Giorgio, Mario e Caterina per la perdita della mamma Giuseppina



Famiglia Andrea e Gianna Noberini. Bannone, 16 luglio 2017