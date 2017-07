Achille Dall'Aglio

Improvvisamente è mancatodi anni 86Ne danno il triste annuncio la moglie Franca, il figlio Claudio con Cristina, gli adorati nipoti Elisa con Luigi, Cristiano con Barbara, Alex e Serena e parenti tutti.I funerali si svolgeranno in forma civile lunedì 17 alle ore 15 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per l'abitazione, in via Mina 1/d (ore 15.30 circa) indi, in corteo, si proseguirà per il cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante dottor Giuseppe Giacalone per la disponibilità dimostrata.Non fiori ma offerte all'Avis-Cri-Aido di Sorbolo.16 luglio 2017Ï Severina Bolognini e famigliaÏ Ester Pesci e figliÏ Famiglia MontiProfondamente commossi ci uniamo al dolore dei famigliari nel ricordo del carissimoLiliana, Cristina, Claudio, Michele, Lorenzo.16 luglio 2017Lauretta Riva partecipa al dolore di Claudio e famiglia per la perdita del padre16 luglio 2017Siamo vicini ai famigliari per l'improvvisa perdita del loro caroPietro, Annunciata, Claudio, Elia e famiglia Marella-Bonfanti.16 luglio 2017