Francesca Bellocco

È mancatadi anni 75Lo annunciano le figlie Lucia, Daniela, Angela, parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 17 c.m. alle ore 10.30 in Ranzano.Questa sera alle ore 20.30 presso l'abitazioni si reciterà il Santo Rosario.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada al dott. Chiari all'infermiera Simona e a tutto il personale della Casa di Cura «Val Parma» in particolare alla dott.ssa Mele per le amorevoli cure prestate.Le figlie Angela e Daniela ringraziano la sorella Lucia, per le amorevoli cure prestate alla mamma con una professionalità assoluta, nei momenti difficili della malattia.Sei una grande.Grazie, grazie, grazie.Un forte abbraccio alla zia Domenica, sempre presente.16 luglio 2017Ï Andrea, Barberina, Luisa e FrancescoÏ Fam. Tino AzzoliniÏ Famiglia Pellegri Dante e Galvani AnnaÏ Concetta, figli e famiglieCiaoCarlo, Francesco, Daniele, Christian, Sofia.16 luglio 2017CiaoVirginia, Mario, Rosy, Alice, Michela, Marco.16 luglio 2017L'amministratore e i condomini del condominio «I Mirtilli» cosìti vogliono ricordare: forte, coraggiosa e battagliera.16 luglio 2017Le colleghe del centro diurno Cà Bonaparte e le IP sono vicine a Lucia per la perdita della mamma16 luglio 2017