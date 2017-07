Anna Pia Bersellini

E' tornata alla Casa del Padre e ha raggiunto il suo adorato Giorgio l'anima buona diCon infinita tristezza l'annunciano i figli Stefania con Carlo, Andrea con Beatrice, Claudia con Mauro, Riccardo e Giorgio, la sorella Ivonne e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani martedì 18 luglio partendo dalla sala del commiato di Viale Villetta 16/a alle ore 11.15 per la chiesa di Santa Maria del Rosario indi al cimitero di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sincero ringraziamento al medico curante dott.ssa Maria Beatrice Ceresini per le premurose cure prestate.17 luglio 2017Ï Stefania Ollari e Carolina CastrignanoÏ Bruno SchianchiÏ Vittorio AlliniÏ Concetta, Romeo ScaramuzzaÏ Famigila LeporatiÏ Famiglie Fantoni - RavanettiAffranta ma con il cuore pieno di bei ricordi Ivonne piange la cara sorella17 luglio 2017Silvia e Sergio con Alessandro e Valentina sono vicini a Stefania, Andrea, Claudia e famiglie per la scomparsa di ziaMaria e Giorgio, profondamente commossi, partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara17 luglio 2017Romano Pezzarossa profondamente commosso partecipa al dolore dei familiari per la perdita della cara17 luglio 2017