Guido Bellingeri

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 65Ne danno il triste annuncio la moglie Pierina, le figlie Laura, Alice e Silvia con le nipotine Giorgia e Ambra, la mamma Norina, le sorelle Sandra e Milena, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 18 alle ore 16.30 partendo dalla camera mortuaria di Busseto per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.La cara salma giungerà oggi pomeriggio alle ore 14.30 dall'Ospedale di Vaio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19 in chiesa Collegiata.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al dott. Paolo Ronchini, all'amico Rino ed al personale del Day Hospital Oncologico e del reparto Medicina Generale dell'Ospedale di Vaio.Non fiori ma offerte alla Lega contro i tumori, all'Avis e alla Pubblica Assistenza di Busseto.Busseto, 17 luglio 2017Siamo vicini con affetto a Pierina, Laura, Silvia, Alice e famigliari per la perdita del nostro caroFlavio, Donatella, Francesco, Tomas e famiglie.17-7-2017Gli amici della Cartapesta si stringono a Milena, Sandra, Norina ed a tutti i familiari del caroe porgono sentite condoglianze.17 luglio 2017Gli amici del Bar Orsi Caffè si stringono nel dolore a Pierina e familiari per la scomparsa dell'amico17 luglio 2017Per la scomparsa del caro amiconoi tutti Adelia, Daniele, Maria, Gianni, Adriana, Roberto, Daniela e Fulvio siamo vicini a Pierina e famiglia.17 luglio 2017