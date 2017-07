Teresa Tarasconi

È mancatadi anni 84Ne danno il triste annuncio i figli Fausto con Leonarda, Giuliano con Grazia, i nipoti Marco, Marialaura, Danilo, Riccardo, Francesco e Andrea, le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, martedì 18 alle ore 15.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Casaltone di Sorbolo (ore 15.30 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.18 luglio 2017Soci e amici di «Circolo e ASD Casaltone» sono vicini in questo triste momento a Fausto, Giuliano e famigliari per la perdita della mamma signora18-7-2017I soci e i dipendenti della ditta Emil-Mac srl partecipano al dolore di Fausto, Giuliano e familiari per la perdita della mamma18 luglio 2017