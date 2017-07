Mariquita Giulioni

«Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.»(S. Agostino)Enrico, Paola, Antonio con Mariantonia e Federico annunciano la scomparsa dell'amatissima mammaI funerali avranno luogo domani mercoledì 19 luglio alle ore 11.00 partendo dalla Sala del Commiato in Viale Villetta 16 per la chiesa di S. Quintino (via XXII Luglio) indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un grande ringraziamento a Silvia per le amorevoli cure.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.18 luglio 2017Carlo e Maria Baga sono vicini ad Antonio, Enrico e Paola nel triste momento della perdita della cara mamma signora18 luglio 2017