Bruna Pelagatti

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio la figlia Cristina con Giorgio ed Erika, il fratello Giorgio, la consuocera Lisetta, la cognata Elvira con Gianfranco e i nipoti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 19 luglio alle ore 9.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Un particolare ringraziamento per le cure prestate va: al medico curante Dottor Paolo Conti, agli infermieri domiciliari Parma Centro, al servizio di Fisioterapia di via Pintor, agli operatori del 118 di Parma e alla signora Barbos Natalia.Si ringraziano inoltre tutti i condomini di B.go degli Studi n. 4 per la vicinanza mostrata.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.18 luglio 2017