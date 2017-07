Bruno Tagliavini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio i fratelli Lino con Anna, Tiziana con Roberto, Maurizio, i nipoti Daniele, Silvia, Laura e Francesca.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 19 luglio alle ore 11.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa dello Spirito Santo (Str. Santa Eurosia) indi al cimitero di Eia.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 luglio 2017Grazieper tutto quello che hai fatto per noi.I tuoi fratelli.Lino, Tiziana e Maurizio.18 luglio 2017Tiziana, Stefano, Roberto con le rispettive famiglie partecipano al lutto dei cugini Lino, Tiziana e Maurizio per la perdita del caro18 luglio 2017