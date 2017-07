Teodolinda Maselli

È mancatadi anni 84Lo annunciano i figli Patrizia, Angelo, Tonino, genero, nuora, parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.00 partendo dalla Casa di Riposo di Langhriano per il cimitero di Casarola.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.18 luglio 2017Ï Stefania Grassi e famigliaÏ Gianna NotariÏ Fam. Morelli Rosella, Alessia e CaterinaÏ Strozzi LilianaÏ Famiglia Accorsi LucaÏ Robuschi MariaÏ Fam. Sani RaffaeleÏ Rina Ghidini FerrariÏ Fam. Ricci Galeazzo, Alberto, Francesco, GabrieleÏ Fam. Gilio BianchiÏ Fam. Francesca BianchiÏ Elena Zammarchi e fam.Ï Maria ZanniÏ Giuseppina e VitoÏ Fam. Gianpiero StaderoliCiaoGiulia, Vittoria, Federico.18 luglio 2017Sentite condoglianze per la scomparsa della caraI nipoti Ugo e Amedea con le rispettive famiglie.18 luglio 2017Titolari e dipendenti della Baiocchi Tecnologie partecipano commossi al dolore di Tonino per la scomparsa della mamma18-7-2017Gianni, Massimo, Anna e Stefania con tanto affetto sono vicini a Patrizia e familiari esprimendo le più sentite condoglianze per la scomparsa della cara18 luglio 2017Luigi e Graziana con Davide, Elisa e rispettive famiglie si stringono con affetto a Tonino per la perdita della cara mamma18 luglio 2017