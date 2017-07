Rocco Ranalli

È mancato all'affetto della sua famigliadi anni 72Lo annunciano la moglie Liviana, le figlie Simona e Deborah, i generi Roberto ed Emanuele, l'adorato nipote Nicola e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 8.30 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la Chiesa San Marco indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19 luglio 2017Ï Armando Rosi e famigliaÏ Famiglia CastagnoliÏ Ruggero e Liliana MordacciÏ Vanna e Gianni BarbieriÏ Adriana, Sandra e Ugo ArmagniÏ Paolo Furlotti e famigliaNorina, Paola e Wilma si stringono affettuosamente a Liviana, Simona e Deborah per la perdita del caro19 luglio 2017Gli amici Giuliana, Giorgio, Marzia, Maurizio, Anna con le rispettive famiglie sono vicini a Liviana, Simona, Deborah per la scomparsa del caro19 luglio 2017Romani Silvano assieme ai soci e tutti i collaboratori sono vicini a Simona e famiglia per la perdita del papà19 luglio 2017Luca e Patrizia con Sara e Giulia si stringono a Simona e famigliari tutti per la perdita del caro papà signor19-7-2017La famiglia Vecchione è vicina alla carissima Deborah e a tutta la famiglia Ranalli per la perdita dell'amatissimo19 luglio 2017Nel ricordo del carosiamo vicini a Liviana e figlie condividendo il dolore.Nadio e Ave.19-7-2017