Dino Sicuri

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ex partigianoNe danno il triste annuncio la moglie Rosina Viappiani, il fratello Tonino, i cognati, le cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 20 luglio partendo alle ore 11.00 dalla Sala del Commiato di Ade Servizi in viale della Villetta 31/A per la chiesa di Alberi, proseguiranno per il cimitero di Vigatto.È possibile fare visita al caro Dino presso la camera ardente, sala Alfa, di Ade Servizi da oggi mercoledì 19 luglio dalle ore 10.00 alle ore 18.00Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamante il personale tutto della Lungodegenza Piccole Figlie ed in particolare il Prof. Manfredo Squeri.Non fiori ma opere di bene.19 luglio 2017Attilio Ubaldi in rappresentanza dell'Associazione Liberi Partigiani Italiani piange la scomparsa del patriota19 luglio 2017La famiglia Valerio Allodi si unisce al dolore di Rosina per la perdita del caro19 luglio 2017