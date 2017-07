Palmira Giuffredi

Dopo aver condiviso con affetto i momenti più intensi della nostra vita, ci ha lasciatodi anni 90Ne danno il triste annuncio i figli Giuliano con Donatella, Marina con Alberto, gli adorati nipoti Andrea con Virginia, Francesca con Simone, la sorella, le cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 20 luglio alle ore 10.45 partendo dall'abitazione sita in via Cerreto, 11 a Felino per il cimitero locale.Si ringraziano di cuore tutte le persone che con affetto le sono state vicine.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.19 luglio 2017Ï Luisa, Angelo ZarottiÏ Elvira, Gabriella, PaoloÏ Gruppo KatybusÏ Famiglia Grassi StellaÏ Famiglia Grassi BrunaIo da sempre parte di te, tu per sempre parte di me.Ti voglio benemia.Franci.19 luglio 2017Ziasei sempre stata nei nostri cuori e sempre ci rimarrai.Ermes e Claudia.19 luglio 2017Ermes, Fausta, Barbara, Veronica sono vicini ed abbracciano forte Giuliana e Marina per la scomparsa della mamma19 luglio 2017