Bice Righi

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 102Ne danno il triste annuncio la figlia Vanna con Ermanno, le nipoti e pronipoti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 20 luglio alle ore 8.30 presso la chiesa di San Leonardo, indi si proseguirà per il cimitero di Ugozzolo.Chi volesse dare un ultimo saluto alla cara Bice può recarsi presso le sale del commiato Ade (Viale Villetta 31/a) oggi dalle ore 14 alle re 18.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Natalia che si è presa cura di Bice come una figlia con amore e sollecitudine.Si ringrazia inoltre il medico curante Dott.ssa Maria Fausta Cipani per le amorevoli cure prestate.19 luglio 2017Enrico Melioli e famiglia sono affettuosamente vicini a Vanna e famigliari per la scomparsa della cara19 luglio 2017