Franco Savi

Ci ha lasciatoEx Capo Squadra Vigili del Fuocodi anni 59Ne danno il triste annuncio la moglie Vilma, la figlia Desirèe, zia, cugini, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 20 luglio alle ore 15.30 partendo dalla sala del commiato in via Carrega, 12/a per la chiesa parrocchiale di Collecchio e si proseguirà per il tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento all'Hospice Piccole Figlie e a tutti coloro che gli sono stati vicino.Non fiori ma offerte all'Hospice Piccole Figlie.19 luglio 2017Ï Fam. Daniela ZambernardiÏ Famiglie Luigi, Fabrizio, Silvana BellettiÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteZia Bruna, Lucia, Sonia, Mercy e familiari si stringono a Wilma e Desy in questo doloroso momento e piangono il caro19 luglio 2017