Ermes Manfredi

«La vita che mi hai dato, Signore, io la ritorno a te....»(Padre Pio Janes Carmelitano scalzo)di anni 87Lo annunciano i figli Eugenio con Franca, Cesare con Franca, la nipote Silvia, le sorelle Roberta e Gemma con le rispettive famiglie.I funerali avranno luogo domani venerdì 21 luglio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Beato Andrea Carlo Ferrari (Via Paradigna), indi si proseguirà per il cimitero di Ugozzolo.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento al medico di famiglia Dott. Leonardo Bandini per la disponibilità.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.20 luglio 2017Ï Famiglia Medioli Romano e GiuseppeÏ Anna e Stefano SilvaÏ Maria e Remo SpaggiariÏ Rino, Marisa Bellingeri e figliÏ Massimiliano, Eleonora, Rebecca FioccaÏ Famiglia Colla LuigiÏ Colla Velma e GabriellaCarograzie di tutto il bene che ci hai voluto.Bertina e Arnaldo.20 luglio 2017Ï Nera CavalliEmilio e Gabriella Medioli sono vicini a Eugenio e Cesare per la perdita del caro papà20 luglio 2017Si stringono nel dolore alla famiglia Manfredi per la perdita del caroMaria, Bruna, Carlo, Franco e famiglie.Mamiano, 20 luglio 2017Uniti nel profondo dolore che ha colpito Eugenio per la perdita del caro papàeleviamo preghiere di suffragio per l'estinto e di comunione a tutti i suoi cari.Don Fausto, Rita, Flavio, Cesare, Silvana, Mina, Rina, Paolo, Edea, Fausta, Francesco, Francesca, Paola, Claudio.20 luglio 2017Un'affettuoso saluto al nostro caroche rimarrà per sempre nei nostri cuori ed un forte abbraccio ai famigliari.Paolo, Marina, Barbara e Paolo.20 luglio 2017