Sergio Vernazza

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 49Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Anna, la mamma Nella e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi giovedì 20 luglio alle ore 15.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Dei Bersaglieri n. 3 indi per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico del Reparto di «Reumatologia» dell'Ospedale Maggiore per le amorevoli cure prestate.20 luglio 2017