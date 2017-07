Adelia Ziliotti

Dopo aver dedicato la sua vita ci ha lasciatidi anni 90Ne danno il triste annuncio la figlia Laura con Iello, il nipote Roberto con Cecilia e gli adorati pronipoti Viola e Samuele, le sorelle Franca, Celestina e Anna, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 21 luglio alle ore 9.00 partendo dalla Sala del Commiato in viale Villetta 16 per la chiesa di San Pancrazio, indi si proseguirà al tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Mauro Canali e un grazie di cuore ad Anastasia e Caterina per le amorevoli cure prestate.Il presente serve da ringraziamento e partecipazione.20 luglio 2017Ï Famiglia Gianna e Erminio SecchiÏ Vittorio, Tina ScaltritiÏ Gianni, Gabriela GuareschiÏ Lino, Anna GrentiÏ Ernesto, Irene DallastaÏ Bussolini Lino e FrancaCiaograzie per tutto quello che ci hai insegnato, per le storie che ci hai raccontato e per il tuo infinito amore.Ti vogliamo bene.Viola e Samuele.20 luglio 2017Flavio, Nicoletta con Barbara, Paolo e famiglie si uniscono al dolore della cognata e della zia Laura per la perdita della mamma20 luglio 2017Il Presidente, il Consiglio e tutti gli amici dell'Associazione Vecchia Vico sono vicini a Laura per la perdita della cara mamma20 luglio 2017Vi siamo vicini, ci stringiamo con profondo affetto a Laura e Iello per la perdita della amatissimaElsa, Franca, Ulieno, Marco e Jenni.20 luglio 2017Le famiglie Morini, Dallatomasina, Ferrari, Battilocchi, Bizzi, Ricci e Bertani sono vicini a Laura e famiglia per la perdita della cara mamma20-7-2017La famiglia Carlo Passera si stringe al dolore di Laura e famiglia per la perdita della cara mamma20 luglio 2017Gli amici Deanna Angelo Ombretta Egidio Violetta Enos Paola Piero Mara Germano Mariuccia Angelo Raffaella Ermes Ebe Claudio Mari Rodolfo Liliana Carlo e Gabriella sono vicini a Laura e famiglia per la perdita dell'adorata mamma20 luglio 2017Mario, Silvana, Massimiliano, Cristian, con le rispettive famiglie sono vicini a Laura e famiglia per la perdita dell'anima buona della cara20 luglio 2017