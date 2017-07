CROCE



Con amore e serenità ha raggiunto il suo caro Gigi Nera Bolsi Pagliari



L'annunciano profondamente addolorati i figli Carlo con Giordana, Roberto con Antonella, i nipoti Andrea con Stefania e la piccola Eva, Cristina e Carlotta ed i parenti tutti.



I funerali avranno luogo venerdì 21 c.m. alle ore 9 partendo dall'abitazione in Piazza Garibaldi, 12 in Roccabianca per la chiesa Parrocchiale, indi al locale cimitero.



Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 nella chiesa parrocchiale.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Si ringrazia sentitamente il medico curante Dott. Fabio Briganti.



Un grazie di cuore alla carissima Natalia per tutti gli anni trascorsi insieme, a Cora e ad Aileen per l'affetto e la presenza costante. Roccabianca, 20 luglio 2017



Ï Fabrizio Rossi



Ï Paola e Ferdinando Sarti



Ï Fam. Alba e Giorgio Quarantelli



Ï Angela, Paolo, Wainer e Francesco



Ï Fauzia, Michela e Giovanni Balocchi



Ï Famiglie Cattani, Capelli e Pezzarossa



Il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti tutti della Società Eiffel Spa, partecipano al dolore di Roberto e Carlo Pagliari per la perdita della cara mamma signora Nera Bolsi ved. Pagliari Fontanellato, 20-7-2017



Gli impiegati della Eiffel Spa porgono sentite condoglianze al signor Pagliari Roberto e alla sua famiglia per la perdita della cara mamma signora Nera Bolsi ved. Pagliari Fontanellato, 20 luglio 2017



Quinto e Graziella Arrigoni, partecipano al lutto di Carlo e Roberto Pagliari per la perdita della loro cara mamma Nera Pontremoli, 20 luglio 2017



Mariarita con Corrado e mamma partecipa al dolore di Roberto e Antonella per la perdita dell'amata mamma signora Nera Parma, 20 luglio 2017



Luigina Scaltrini e famiglie commosse sono vicine a Carlo e Roberto per la scomparsa della mamma Nera



amica di una vita. Roccabianca, 20 luglio 2017



Ci stringiamo con affetto a Roberto, Antonella, Andrea e Carlotta nel triste momento per la perdita della cara mamma e nonna Nera



Demetrio e Paola. Parma, 20 luglio 2017



Paride, Silvana, Paolo, Stefania, partecipano al dolore di Roberto, Carlo, Andrea e rispettive famiglie per la scomparsa della cara Nera Parma, 20 luglio 2017