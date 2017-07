Sono trascorsi quattro anni da quando è volato in cielo il nostro angeloma noi sentiamo che sei sempre qui con noi con il tuo sorriso, la tua bontà, la tua umiltà,tua generosità il tuo grande amore.Più passa il tempo e più ci ma manchi.C'è un posto speciale nel nostro cuore da dove tu non te ne andrai mai.I tuoi cari.Una Santa Messa sarà celebrata domenica 23 c.m. nella chiesa Beato Cardinal Ferrari ore 11.00 via Paradigna.21 luglio 2017