Maria Beatrice Vittorio

È mancatadi anni 76Lo annunciano il marito Luigi, i figli Cecilia con Nicola, Pietro, Bianca, Giacomo ed Enrico con Chiara.I funerali avranno luogo domani sabato 22 luglio partendo alle ore 8.45 dalla Sala del Commiato di Ade Servizi in viale della Villetta 31/A per la chiesa parrocchiale San Giovanni Battista in via Anna Frank, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a Renato, Renata e alle amiche che in questi mesi le sono state accanto.21 luglio 2017Ï Corinella Giugni e famigliaÏ Lucia Bertozzi e famigliaÏ Carlotta Torelli e famigliaÏ Famiglia SantambrogioÏ Famiglia Pederzani Del ChiccaLuciano, Anna e Gianmarco si uniscono al dolore di Luigi, Cecilia ed Enrico nel ricordo della cara21 luglio 2017Ciaocugina e amica giusta e generosa.Grazie per averci voluto così bene.Siamo vicini a Luigi, Enrico, Cecilia e famiglie.Ci mancherai tanto.Renato, Renata, Giorgia, Simone con Gigi, Zina, Leonardo, Veronica.21 luglio 2017Massimo, Lorena, Giulia Campanini, Aldo, Carlo Conti e famiglia Rastelli Bruno partecipano al dolore di Luigi e Cecilia per la perdita della cara21 luglio 2017Gli amici Anna Atti, Marisa, Anna Maria, Bruna e Laura, Paolo, Elisabetta, Adele, Rita e Vittorio, Anna Tonarelli, Giovanna e Alberto, Stella, Anna Fioretti, Gianna, addolorati per la perdita della cara amicasono affettosamente vicini alla sua famiglia.21 luglio 2017I condomini di viale Rimembranze n. 52 si uniscono al dolore di Luigi, Cecilia ed Enrico per la scomparsa dellaProfessoressa21 luglio 2017Ciaoabbiamo avuto il piacere di apprezzare le tue doti umane e la tua amicizia.... ti porteremo per sempre nei nostri cuori.Le amiche del Parma Patchwork Club.21 luglio 2017