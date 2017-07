Giovanni Carrescia

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Con infinita tristezza lo annunciano Patrizia e Carlo, Mara, Rocco, la sorella Liliana, i cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani sabato 22 c.m. alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato S. Mauro Abate per il Duomo di Colorno, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso il Duomo di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Colorno.Un sentito ringraziamento vada al Dott. Fabio Bono, alle infermiere domiciliari e a tutto il personale del reparto cure Alta- Valenza per l'assistenza prestata.Un grazie di cuore a Violetta e Aliona.Non fiori ma opere di bene.21 luglio 2017Ï Famiglia Carlo GelatiÏ Anna Maria e MarioÏ Famiglia Alberto RossiÏ Cesira e Oreste BilziÏ Dina Belli CanaliÏ Renata Baldini MagnaniÏ Famiglia Pescatori EverardoLe nipoti Valeria, Roberta e Annika con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Patrizia e Mara ricordando con tanto affetto il caro21 luglio 2017Gli amici del Golf: Marina, Paola, Franco, Gigi, Giorgio, Maurizio, Nicola, Raffaele, Rudy sono vicini a Patrizia per la perdita del caro papà21 luglio 2017I titolari ed i colleghi di Infor e Mondoesa Emilia, si stringono con affetto a Patrizia e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita del caro papàche ora riposa nella pace di Dio.21 luglio 2017Annita, Mirco, Alessandra, Matilde, Edoardo e Violetta si stringono attorno a Patrizia per la perdita dell' amato padre21 luglio 2017Gli zii: Giancarlo, Carla, Germana, Emilio, Teresa, Antonia, Anna e i cugini sono vicini a Patrizia e Mara per la perdita del caro papà21 luglio 2017